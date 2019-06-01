الاحزاب التركمانية ترفض عودة البيشمركة الى كركوك

2019/06/01 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رفضت الاحزاب التركمانية والنواب التركمان واعضاء مجلس محافظة كركوك خلال اجتماع عقد في الجبهة التركمانية العراقية، السبت، عودة البيشمركة الى مناطق كركوك.واكد المجتمعون وفقا لبيان الجبهة، وتلقته /المعلومة/، ان “هناك ضعفًا في اداء الشرطة المحلية وغياب الإدارة المشتركة فيها وضرورة تفعيل شرطة المحافظة ودعوة وزارة الداخلية إلى تحقيق التوازن في اجهزة امن […]

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