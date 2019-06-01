حر شديد … تعرف على طقس العيد

2019/06/01 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن المتنبىء الجوي صادق عطية، يوم الخميس، ان موجة حر شديدة ستضرب العراق ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر خلال ايام عيد الفطر.وقال عطية خلال بيان، ان الترجيحات تشير الى ان تأثير اول موجات حر الصيفية ستبدأ يوم الثلاثاء 4 حزيران الحالي ويستمر طوال ايام عيد الفطر.واضاف البيان: ان معدلات الرطوبة […]

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