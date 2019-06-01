القبض على 9 دواعش في نينوى

2019/06/01 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية على 9 عناصر من عصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ان “مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وبعد جمع المعلومات الدقيقة عن اماكن تواجدهم تتمكن من إلقاء القبض على ( ٩ ) عناصر من عصابات داعش […]

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