2019/06/01 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قررت قائممقامية مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار منع بيع وتداول كل أنواع الألعاب النارية في المدينة.وقالت في قرار المنع إن الغاية منه “الحفاظ على أرواح مواطني القضاء ومنعا لحدوث أي أفعال خطيرة ممكن أن تؤثر على صحة وسلامة أطفال المدينة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منع بيع وتداول الألعاب النارية في الرمادي وكالة خطوة برس.

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