2019/06/01 | 21:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ماذا وراء تخلّي العبادي عن مسؤولياته الحزبية؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / ساهر عريبي…
أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي , تخلّيه عن كافة مواقعه داخل حزب ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ماذا وراء تخلّي العبادي عن مسؤولياته الحزبية؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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