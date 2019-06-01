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ماذا وراء تخلّي العبادي عن مسؤولياته الحزبية؟


ماذا وراء تخلّي العبادي عن مسؤولياته الحزبية؟
2019/06/01 | 21:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / ساهر عريبي…

أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي , تخلّيه عن كافة مواقعه داخل حزب ال...

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