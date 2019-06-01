ماذا وراء تخلّي العبادي عن مسؤولياته الحزبية؟

2019/06/01 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ساهر عريبي…

أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي , تخلّيه عن كافة مواقعه داخل حزب ال...

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