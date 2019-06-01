السمنة تتسبب بـ100 حالة سرطان يوميا في هذا البلد

2019/06/01 | 21:02

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متابعة:سومر نيوز

أظهرت بيانات لخدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة أن أمراض السرطان الناجمة عن السمنة ستزيد بنسبة 62 في...

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