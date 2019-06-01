2019/06/01 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، السبت، عن انارة وتزيين الحدائق والشوارع العامة في العاصمة بمناسبة عيد الفطر.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم انارة وتزيين الحدائق والساحات العامة في عموم مدينة بغداد وبمختلف القواطع البلدية بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تزيين ساحات وحدائق عامة في بغداد استعداداً للعيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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