روحاني:إيران مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام

2019/06/01 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن بلاده مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية لا أن يصدر أمرا بالتفاوض.وجدد روحاني، استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي وما يتصل به من عقوبات أميركية على أساس من الاحترام.ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال استقباله عددا

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