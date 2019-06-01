روحاني يعلن استعداد بلاده للمحادثات اذا اظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية

2019/06/01 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده مستعدة للمحادثات إذا أظهر الجانب الآخر الاحترام واتبع القواعد الدولية ، لا أن يصدر أمرا بالتفاوض.وجدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الخلافات المتعلقة ببرنامجها النووي وما يتصل به من عقوبات أميركية على أساس من الاحترام”.ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله […]

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