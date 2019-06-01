كتلة الاتحاد الوطني تؤكد بذكرى تأسيسه تمسكها بمصالح الشعب في اقليم كردستان والتمسك بمنهج الحوار والانفتاح على الجميع

2019/06/01 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حرصها على التشريعات التي تصّب بمصالح الشعب في أقليم كردستان و العراق اجمع و تشجيع الحوار بين الفرقاء لحل مشاكل العراق والمنطقة.وذكر بيان لكتلة الحزب النيابية بذكرى تاسيسه :” اننا اذ نستذكر و نشيد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء و مناضلو الحزب و البيشمركة خلال مقارعة الدكتاتورية للنضال من […]

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