بالوثيقة..قائممقامية الرمادي تمنع بيع الالعاب النارية وتحذر اصحاب المحال التجارية بالقضاء

2019/06/01 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة المدار - بغدادتنشر وكالة المدار، اليوم السبت، وثيقة صادرة من قائممقامية قضاء الرمادي تمنع بيع الالعاب النارية، محذرة اصحاب المحال التجارية في القضاء.وهذا نص الوثيقة :

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