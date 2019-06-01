2019/06/01 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M6PoNFORjhA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يعترض على البيان الختامي للقمة ويحذر من نشوب حرب مدمرة بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يعترض على البيان الختامي للقمة ويحذر من نشوب حرب مدمرة بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).