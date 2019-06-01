2019/06/01 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، تقارير عن الزعيم كيم جونغ أون، وهو يعطي توجيهات ميدانية في عدد من المصانع والمدن دون ذكر موعد تلك الزيارات.وتشمل المواقع التي زارها كيم “مصنع 8 فبراير” للماكينات الذي استخدم لتشييد منصات إطلاق صواريخ باليستية، علما أن هذا المصنع كان موقع إطلاق صاروخ “هواسونغ 14”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزعيم الكوري كيم جونغ يعلن ان قوته النووية مكتملة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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