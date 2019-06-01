2019/06/01 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال جولتها مع منظمة تيروژ الإنسانية لعدد من العوائل الفقراء والمتعففين في قضاء زاخو، تمكنت النائب ريحان حنا أيوب ولله الحمد من زرع البسمة على وجوه هذه العوائل خاصة وأنهم مقبلين على ايّام عيد الفطر المبارك، وتكفلت حنا العشرات من الأطفال الأيتام حاملة على عاتقها مسؤوليتها وملبية لجميع طلباتهم ومايحتاجون اليه خلال ايّام العيد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب ريحان أيوب تتكفل بعشرات من أطفال اليتامى في قضاء زاخو وتلبي احتياجاتهم لأيام عيد الفطر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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