بالوثيقة منع بيع الألعاب النارية في الرمادي..

2019/06/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق حصل موقع “يس عراق” على وثيقة تظهر منع بيع الالعاب النارية في مدينة الرمادي وبتوقيع قائممقام الرمادي.

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