مفوضية حقوق الانسان ترحب بقرار اممي وتطلق دعوة للحكومة العراقية

2019/06/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رحبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في البلاد، اليوم السبت، بقرار الامم المتحدة الذي اعتمد امس الجمعة، تخصيص يوم لضحايا العنف على اساس الدين.وقال عضو المفوضية عامر بولص في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “هنالك زيادة غير مسبوقة في اعمال العنف مؤخرا ضد اماكن العبادة واتباع الديانات المختلفة والاقليات، وعلى الرغم من ذلك، ...

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