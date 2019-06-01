أمريكا تتهم الصين بزعزعة استقرار المنطقة

2019/06/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..حمل وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان، السبت، الصين المسؤولية عن سلسلة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في آسيا، مثيرا توترات متصاعدة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.وقال شاناهان في كلمة تناولت موضوعات شتى أمام وزراء دفاع إقليميين في منتدى شانجري-لا الأمني في سنغافورة، يجب على الحلفاء الآسيويين زيادة انفاقهم الدفاعي في الوقت […]

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