الجبوري يعتذر لأهالي الانبار بعد أساءته الأخيرة لهم

2019/06/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..قدم رئيس كتلة المحور الوطني النيابية احمد الجبوري (ابو مازن)،السبت، اعتذاراً رسمياً لأهالي محافظة الانبار على خلفية مقابلة تلفزيونية تكلم بها على قدرته في “التحكم بالمحافظة”.وقال ابو مازن في منشور على صفحته في فيسبوك، “كل الاحترام والتقدير لأهلنا وعشائرنا وعمقنا الحقيقي في محافظة الانبار مدينة العز والكرامة ، اتشرف ان اتعرض لهجمة […]

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