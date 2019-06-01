بالصور.. وصول لاعبي الجوية الى ملعب النجف الدولي

2019/06/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} وصل فريق القوة الجوية مساء اليوم السبت، الى ملعب النجف الدولي لمواجهة فريق النجف على ارضه مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري العراقي الممتاز.

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