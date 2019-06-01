القبض على 9 دواعش في ديواني {الحسبة والجند} بالموصل

2019/06/01 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت مفارز كافحة إجرام قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، القبض على 9 دواعش في ما يسمى بديواني {الحسبة والجند} بالموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وبعد جمع المعلومات الدقيقة عن اماكن تواجدهم تمكنت من إلقاء القبض على {9} عناصر من عصابات داعش الإرهابية بينهم اثنين يعملان فيما يسمى بـ{ديوان الحسبة} وضبط بحوزتهما مسدس مع ختم بإسم منتظمة طبية".واضاف" اما الاخرون كانوا يعملون فيما يسمى بـ{ديوان الجند} خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل".



واشار" تم القبض عليهم في اماكن متفرقة من جانبي مدينة الموصل وقضآء تلعفر غرب مدينة الموصل".انتهى

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