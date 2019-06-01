اربعينية تنهي حياتها بإضرام النار بجسدها في كركوك

2019/06/01 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم السبت ان امرأة اقدمت على الانتحار بواسطة اضرام النار بجسدها في مدينة كركوك.

وقال المصدر والشهود ان امرأة تُدعى (ب، ع، س) تبلغ من العمر قرابة 40 عاما اقدمت مساء اليوم على اضرام النار بجسدها داخل منزلها في حي "الوحدة" بمدينة كركوك لتفارق الحياة من دون معرفة الاسباب.

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