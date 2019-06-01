2019/06/01 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الناطق الرسمي لوزارة المائية، عون ذياب عبدالله، عن ان العراق يملك وفرة مائية تجاوزت 56 مليار متر مكعب، متوقعا ارتفاع الوفرة المائية اكثر في الايام المقبلة.وقال عبدالله لـ “العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، انه “ما تزال الوفرة في نهري دجلة والفرات اكثر من الكمية المطلقة، ما يعني ان هناك خزين اضافي للمياه،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد المائية:نملك وفرة مائية تجاوزت الـ 56 مليار متر مكعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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