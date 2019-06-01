الحكيم يدعو لإنشاء “مترو” في العراق

2019/06/01 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، السبت، إلى إنشاء مشاريع المترو في العراق، فيما أكد ضرورة الاهتمام بمجال النقل البري وسكك الحديد.

وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس تحالف الاصلاح

والاعمار التقى، اليوم، وزير النقل عبدالله لعيبي وجرى خلال اللقاء بحث مجمل عمل وزارته

والمشاريع المستقبلية للوزارة”.

وأكد الحكيم خلال اللقاء، على “ضرورة دعم ملف النقل

لأهميته وحيويته كرافد مهم من روافد الاقتصاد العراقي فضلاً عن اهميته السياحية والحضارية”،

مشدداً على “أهمية أن يتلمس المواطن العراقي طفرة نوعية في أداء الوزارة بمختلف

تشكيلاتها”.

وأشار إلى “ضرورة الاهتمام بمجال النقل البري وسكك الحديد

والعمل على تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين شمال العراق وجنوبه”، معرباً عن

“تطلعه لإنشاء مشاريع (المترو) في العراق لأهميتها البالغة في تسهيل النقل بين

المحافظات ومواكبة التطور الحاصل في مجال النقل”.

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