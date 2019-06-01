قائد الثورة الإسلامية:

2019/06/01 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووأوضح قائد الثورة في تغريدتين نشرهما على حسابه بالعربية بمناسبة يوم القدس العالمي إن "القضية الفلسطينية لن تمحى من الأذهان وستبقى مدينة بيت المقدس عاصمة فلسطين وقبلة المسلمين الأولى رغم أنوف الساسة الأمريكيين".وأضاف قائد الثورة أن "عدم شرعية الكيان الصهيوني محفورة في قلب الأمة الإسلامية ولا يستطيعون عبر جهود البيت الأبيض ونقل السفارة إلى القدس أن يحلوا مشكلة هذا الكيان في المنطقة". انتهى.ص.هـ.ح.

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