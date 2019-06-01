أمانة بغداد تعلن عن تزيين العاصمة بمناسبة عيد الفطر

2019/06/01 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الامانة في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إنه "تم انارة وتزيين الحدائق والساحات العامة في عموم مدينة بغداد وبمختلف القواطع البلدية بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وادناه صور لهذا الأماكن:

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