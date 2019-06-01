لجنة الحكام تكشف سبب حرمان رعد سليم من تقييم حكام مباريات الممتاز

2019/06/01 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص كشف مشرف لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم،، مالح مهدي، السبت، سبب حرمان الحكم السابق رعد سليم من تقييم حكام مباريات الدوري العراقي الممتاز.وقال مهدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “حرمان رعد سليم لم يكن وليد اللحظة بل تم اتخاذ القرار بشكل رسمي من قبلي شخصيا و بموافقة لجنة الحكام منذ […]

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