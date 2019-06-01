القبض على (٩) عناصر من عصابات داعش الإرهابية في نينوى.

2019/06/01 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على (٩) عناصر من عصابات داعش الإرهابية بينهم اثنان يعملان فيما يسمى بديوان الحسبة.

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