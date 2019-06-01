2019/06/01 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس جدد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الجمعة دعواته المطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك خلال حملة في مسقط رأس الرئيس السابق هوغو تشافيز، في أعقاب محادثات لم تفض إلى نتيجة في النروج لإنهاء الأزمة في هذا البلد.غوايدو – المدعوم من الولايات المتحدة وتعترف به أكثر من 50 دولة رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوايدو يدعو مادورو إلى التنحي بعد محادثات النرويج وكالة خطوة برس.

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