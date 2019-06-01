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تشكيلة ليفربول وتوتنهام في لقاء اليوم بنهائي الابطال


تشكيلة ليفربول وتوتنهام في لقاء اليوم بنهائي الابطال
2019/06/01 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تشكيلة فريقه للقاء توتنهام اليوم السبت، والمكونة من:

ألي...

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