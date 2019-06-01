تشكيلة ليفربول وتوتنهام في لقاء اليوم بنهائي الابطال

2019/06/01 | 21:25

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن المدير الفني لليفربول يورغن كلوب تشكيلة فريقه للقاء توتنهام اليوم السبت، والمكونة من:

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