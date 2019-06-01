قائد عمليات كركوك: تفجيرات المحافظة مسعى داعشي لزرع التفرقة وإرباك الوضع في المدينة

2019/06/01 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات كركوك اللواء الركن سعد حربية، اليوم السبت، ان التفجيرات الأخيرة التي استهدفت المحافظة هي احدى مساعي داعش لزرع التفرقة وإرباك الوضع الأمني

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