الامن الوطني تضبط 4 عجلات محملة بالعصير المستورد شمال ديالى

2019/06/01 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

ضبطت مفارز مديرية الامن الوطني، اليوم السبت، في ديالى اربع عجلات محملة بالعصير المستورد شمالي ديالى

وقال بيان للمديرية تلقت"العهد نيوز" نسخة منه "

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