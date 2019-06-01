2019/06/01 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ السيد الحكيم يدعو لإنشاء مشاريع المترو في العراق

01/06/2019 21:25:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم، لإنشاء مشاريع {المترو} في العراق.

جاء ذلك خلال استقبال السيد عمار الحكيم في مكتبه ببغداد، مساء اليوم السبت، وزير النقل عبدالله لعيبي.

وذكر بيان لمكتبه تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان" لعيبي استعرض خلال اللقاء مجمل عمل وزارته والمشاريع المستقبلية للوزارة".

وأكد السيد عمار الحكيم على" ضرورة دعم ملف النقل لأهميته وحيويته كرافد مهم من روافد الاقتصاد العراقي فضلا عن اهميته السياحية والحضارية"، مشددا على" أهمية أن يتلمس المواطن العراقي طفرة نوعية في أداء الوزارة بمختلف تشكيلاته"ا.

وشدد رئيس تحالف الاصلاح والاعمار خلال اللقاء على" ضرورة الاهتمام بمجال النقل البري وسكك الحديد والعمل على تنفيذ مشروع الربط الحديدي بين شمال العراق وجنوبه"، معرباً عن" تطلعه لإنشاء مشاريع {المترو} في العراق لأهميتها البالغة في تسهيل النقل بين المحافظات ومواكبة التطور الحاصل في مجال النقل".

ت/م.م

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