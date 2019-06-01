العيداني يوجه بإعلان مناقصات مشاريع الامن ودور العدالة في البصرة 

2019/06/01 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني قسم العقود الحكومية في ديوان محافظة البصرة بإعلان المناقصات الخاصة بمشاريع الامن ودور العدالة والتي شملت مختلف مناطق المدينة ضمن خطة مشاريع العام الحالي.وذكر مكتب العيداني في بيان تلقته /المعلومة/، ان “محافظ البصرة اسعد العيداني وجه مدير قسم العقود الحكومية بإعلان مناقصات مشاريع الامن ودور […]

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