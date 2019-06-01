حربية: الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيس المسؤول عن تفجيرات كركوك

2019/06/01 | 21:57

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بغداد اليوم _ كركوك

كشف قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، اليوم السبت، أن الأجهزة الاستخبارية بـ"صدد مسك الخيط الرئيس" المسؤول عن التفجيرات التي استهدفت محافظة كركوك، مؤخرا.

وقال حربية في تصريحات صحافية، إن "العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة كركوك تأتي كردة فعل من العدو بعد العمليات العسكرية في مناطق جنوب غربي كركوك"، مبينا أن "جميع القادة الأمنيين تعاملوا بمهنية مع الحدث".

وأشاد بـ"تعاون المواطنين وأهالي المناطق التي وقعت فيها التفجيرات مع القوات الأمنية"، لافتا إلى أن "الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الرئيسي الذي قام بالعبث بأمن المواطنين".

وكانت 7 تفجيرات بواسطة عبوات ناسفة قد استهدفت شوارع القدس والمحافظة وطريق بغداد في كركوك، مساء الخميس الماضي، أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بينهم عناصر أمن، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني إبطال عبوتين.

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وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "مديرية مكافحة إجرا

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