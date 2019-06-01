2019/06/01 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، السبت، بإغلاق جميع فتحات ناظم السويب فورا وذلك لتفادي جفاف اهوار الحويزة، فيما دعا الجهات المسؤولة في خلية الازمة ووزارة الموارد المائية إلى إجراءات عاجلة وفورية للافادة من هذه المياه في توفير خزين مائي لشط العرب وعدم هدرها بهذه الطريقة المهملة.وقال المحمداوي في بيان تلقته، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من جفاف اهوار الحويزة ومطالبات باغلاق ناظم السويب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من جفاف اهوار الحويزة ومطالبات باغلاق ناظم السويب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).