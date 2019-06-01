2019/06/01 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ حربية: الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيس المسؤول عن تفجيرات كركوك

01/06/2019 21:49:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ بغداد/م.ا

أعلن قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، السبت، أن الاجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيسي المسؤول عن العمليات الإرهابية التي استهدفت المحافظة ليلة امس.

ونقلت هيأة الحشد الشعبي في بيان، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )عن حربية القول: إن "العمليات الإرهابية التي استهدفت محافظة كركوك، ليلة امس، تأتي كردة فعل من العدو بعد العمليات العسكرية في مناطق جنوب غربي كركوك".

وأضاف، أن "جميع القادة الأمنيين تعاملوا بمهنية مع الحدث"، مشيدا في نفس الوقت بـ"تعاون المواطنين وأهالي المناطق التي وقعت فيها التفجيرات مع القوات الأمنية".

ولفت حربية إلى أن "الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الرئيسي الذي قام بالعبث بأمن المواطنين يوم امس"، في اشارة إلى التفجيرات الإرهابية التي استهدفت محافظة وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ حربية: الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيس المسؤول عن تفجيرات كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ حربية: الأجهزة الاستخبارية بصدد مسك الخيط الرئيس المسؤول عن تفجيرات كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).