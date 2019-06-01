مؤشرات جديدة تزيد فرضية وجود أبو بكر البغدادي في ليبيا

2019/06/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون ليبيون، إن بعض الإشارات تحمل بصمات وجود أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، إلا أنه لا يوجد أدلة قاطعة على

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