2019/06/01 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر في الشرطة، اليوم السبت، بأن قوة امنية اعتقلت شخصا حاول اقتحام منزل يحملة رمانة هجومية شمالي بغداد.

وقال المصدر إن: "دوريات نجدة

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