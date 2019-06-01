الكروي يلتقي قائد الفرقة الخامسة لبحث تأمين الدوائر الخدمية

2019/06/01 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لضمان سلامة الموظفين وتقديم مجهود أكثر في الدوائر الخدمية في محافظة ديالى زار النائب عن حزب المشروع_العربي في العراق مضر معن الكروي قائد الفرقة الخامسة بديالى؛ وتباحثا سبل توفير الحماية الكاملة لملاكات وآليات مديرية صيانة مشاريع الري العاملة على كري وتطهير مبزل سارية الجنوبي كونه يمر عبر مناطق غير آمنة، وأكد الكروي أن قائد الفرقة أصدر أوامر للقوات المتواجدة ضمن القاطع بتوفير الحماية اللازمة طيلة مدة العمل، كما وأشار الكروي إلى قيام كتيبة الهندسة بالمسح الكامل لطرق عمل الآليات للتأكد من خلوها من العبوات الناسفة.

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