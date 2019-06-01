لعبة الحروف ..ورافعة الظروف

2019/06/01 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



سحر أحمد علي الحاره

إنها الأبجدية أم الفكروبإعادة تشكيل حروفها تتوالدالأفكار متعددة الأشكال والأساليب !!والانسان هو من يعيد إبداعها وترتيبهابحسب ظرف المناسبة وزمنهافمن تحليل سياسي لأغنية لمسلسلأو مسرحية ولجميع أشكال الاعلام والصحافة..هي لعبة الانسانبما يتناسب مع الزمان والمكان والحدث..إنها معجزة أرض تزف فكرها لغة إلى أبنائها..ولكن هيهات هيهات ..قد يقع الخاطر على الخاطركما يقع الحافر على الحافر.



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