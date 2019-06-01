2019/06/01 | 22:13

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الداخلية إلقاء القبض على تسعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية

السبت

01

حزيران

2019 :

09:55 pm

18

اعلنت مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى عن إلقاء القبض على تسعة

عناصر من عصابات داعش الإرهابية بينهم اثنين يعملان فيما يسمى بديوان

الحسبة وضبط بحوزتهما اسلحة ومواد طبية.

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