الدايني تحذر من التلاعب بالدرجات الوظيفية بديالى

2019/06/01 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدت النائب عن حزب المشروع العربي في العراق ناهدة الدايني استغرابها من عدم وجود تسلسل في استمارة التقديم للتعيينات ضمن الوظائف التي أطلقها مجلس محافظة ديالى في دوائر التربية والصحة وديوان المحافظة؛ إذ لا يمكن للمتقدم معرفة قبول طلبه من عدمه، مؤكدة أن الأمر يضع أكثر من علامة استفهام؛ مما دفعها للتحذير من التلاعب بالدرجات الوظيفة، ودعت الدايني مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بعدم المصادقة على هذه الدرجات؛ مطالبة بإعادة النظر فيها.

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