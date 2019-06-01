2019/06/01 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارا لمنهاجها في استقبال طلبات المواطنين استقبلت النائب عن حزب المشروع العربي في العراق وحدة الجميلي بمكتبها في بغداد عددا من المواطنين للاستماع لمطالبهم والعمل على تلبيتها بما يخدم الصالح العام، وأكدت الجميلي جديتها على العمل مع الجهات البرلمانية المعنية من أجل تنفيذها وفقا لما نص عليه الدستور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجميلي تستقبل عددا من المواطنين لتلبية مطالبهم) نشر أولاً على موقع (المشروع العربي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجميلي تستقبل عددا من المواطنين لتلبية مطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشروع العربي).