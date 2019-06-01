وول ستريت جورنال: أمريكا أجلت فرض حظر جديد على صناعة البتروكيمياويات في إيران

2019/06/01 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجّلت فرض حظرا جديدا على الصناعة البتروكيماوية في إيران.وكانت وزارة المالية الأمريكية خططت لفرض إجراءات حظر جديدة على إيران أواسط أيار.وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت قيودا على الصناعة البتروكيماوية الإيرانية منها ما يحظر ابتياع بعض منتجاتها.ومن المفروض أن تحظر العقوبات الجديدة التعامل مع شركات إيرانية محددة من شركات الصناعة البتروكيماوية.

انتهى.ص.هـ.ح.

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