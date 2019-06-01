وفد المشروع العربي يشارك بمجلس عزاء عبدالغني

2019/06/01 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلبية لتوجيهات الأمين العام لحزب المشروع العربي في العراق خميس الخنجر شارك وفد من المشروع بمجلس عزاء ابنة أخ القيادي بالحزب وعضو مجلس محافظة الأنبار السيد طه عبدالغني لتأدية واجب العزاء، وفي الختام دعا الوفد المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.

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