حصيلة مخالفات المنافذ الحدودية لليوم

2019/06/01 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أكدت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن مجمل المخالفات في منافذها .وذكرت الهيأة انه “تم إحالة مسافر باكستاني للقضاء بحوزته “عشرون الف دولار امركي” دون التصريح بها واخفائها بطريقة غير شرعية ( اسفل القدمين) في منفذ مطار البصرة الدولي وتم إحالة مسافر استوني الجنسية للقضاء في منفذ مطار بغدادالدولي، بحوزته مخازن […]

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