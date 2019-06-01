الاتصالات تصرف مكافأة مالية (عيدية) لمنتسبيها

2019/06/01 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي بمنح منتسبي الوزارة مكافأة مالية (عيدية) حسب التخصيصات المالية المتوفرة لدى الوزارة .

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