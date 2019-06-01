الشاشه السوداء تسبب هلعا لدى مستخدمي هواوي

2019/06/01 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتكى العشرات من مستخدمي هواتف "هواوي" في هونغ كونغ، مؤخرا، من تعطل أجهزتهم، بعد تحديث تلقائي لنظام التشغيل.

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