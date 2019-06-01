2019/06/01 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي الثالث من آب عام 2014 على شنگال ،وإبادة أبناء المكون الايزيدي وتهجيرهم من مناطقهم وإختطافهم وقتلهم, أصبحت آنذاك الأمور الإجتماعية والثقافية في المجتمع الإيزيدي مرتبكة ومتوترة ومنها التعليم والصحة إلّا أنّ الإيزيديون لم يستسلموا أبداً.تحدّثت الطالبة عالية خديدا ل “إيزيدي 24” ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التفوّق الدراسي سلاح الإيزيديين بوجه الحرب) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التفوّق الدراسي سلاح الإيزيديين بوجه الحرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).