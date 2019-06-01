2019/06/01 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أطلقت علامة رينيه كوفيلا تشكيلة صنادل نسائية جديدة لربيع وصيف 2019، تتسم بتصاميمها الجريئة، التي تناسب متطلبات المرأة العصرية المهتمة بالتفاصيل.وجاءت التشكيلة بأنماط متنوعة وحضرية، وامتزجت الأحذية بما تتميز به من بساطة وراحة مع مجموعة من الظلال اللونية المحايدة والزاهية، لتبدو في الأخير بمثابة الخيار الأمثل لكافة لحظات اليوم بالنسبة للسيدات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صنادل جديدة من رينيه كوفيلا لربيع وصيف 2019 (صور) وكالة خطوة برس.

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